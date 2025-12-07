C'est un peu beaucoup à l'arrache que l'on interview Chris (guitariste) et Auré (chanteuse) d'Akiavel mais leur nouvel album est trop important pour qu'on passe à côté ou qu'on attende les prochains mois pour les rencontrer...

Akiavel L'artwork fait autant référence aux contes qu'à la religion, les deux peuvent se mélanger ?

Chris : Ce sont des peintures faites pour laisser libre court à son imagination, il peut y avoir des similitudes avec des œuvres religieuses mais chez Akiavel, on ne parle pas de religion à proprement parlé. Là, c'est joli pour nous et ça ouvre des portes à la réflexion.



Au delà de l'histoire de la Rome antique, Invictus est aussi le titre d'un film ou le nom d'un parfum, vous avez hésité à prendre ce nom pour l'album ?

Auré : Non, pas du tout. Nous étions décidés depuis longtemps sur ce nom. Invictus, c'est aussi IV donc 4.



Et le titre ne commence pas par V, c'est une nouvelle ère ?

Auré : Oui, nous terminons une trilogie V autour des blessures émotionnelles, puis physiques, puis le questionnement du bien et du mal. Avec Invictus, après un constat général de la trilogie, nous rentrons dans des sentiments plus complexes avec le principe de résilience.



Quelles sont vos attentes avec cet album ?

Auré : Comme toujours, nous espérons un bon accueil de la part de nos auditeurs. D'avoir notre nom un peu plus grand sur les affiches, et toucher l'international.



"Membrane" est mon morceau préféré dans un album assez homogène, j'ai du mal à dire pourquoi, vous pouvez m'aider ?

Auré : "Membrane" est un titre pour souligner le courage qu'a eu une enfant pour échapper à ses bourreaux d'un destin tragique. Il évoque l'affaire Fourniret et c'est le morceau de la rose blanche.



Il y a une grande variété dans les chants. Leurs placements et les choix pour les tonalités sont-il instinctifs ? Ou vous êtes du genre à faire beaucoup de tests ?

Auré : Le chant sur tout l'album est placé en fonction de l'émotion. Les différentes tonalités sont donc en grande partie instinctives, mais aussi énormément retravaillées car nous avons dû faire parfois trois préprods pour chaque titre afin d'obtenir le résultat qu'on souhaitait.



Écrire en français, c'est une mauvaise idée ?

Auré : Pas forcément, mais nous trouvons que l'anglais sonne mieux dans notre style. On se rattrape sur notre côté "frenchy" en parlant d'histoires, qui sont dans la majorité d'Invictus, arrivées en France.



Vous avez signé chez Verycords, Akia Records va disparaître ou la structure pourrait aider d'autres groupes ?

Chris : Akia Records est notre association, elle existe toujours.



Akiavel Cet été, vous faites quelques festivals. Il existe une liste de ceux que vous n'avez pas fait en France ?

Chris : Beaucoup oui, les citer peut être long et, surtout, on risque d'en oublier ! On a eu la chance de faire les deux plus gros et ça s'est super bien passé. Après, évidemment qu'on serait ravis d'y re-participer et évidemment de faire tous les autres !



Le samedi 2 août, c'est le Sylak, vous êtes du genre à rester sur place le dimanche pour profiter des autres groupes ?

Auré : Nous aimerions beaucoup pouvoir participer entièrement à tous les festivals sur lesquels nous jouons car ce sont des lieux privilégiés pour échanger avec un air de vacances avec tes semblables qui portent des t-shirts avec un logo. Malheureusement, nous habitons à l'extrême sud de la France, et souvent beaucoup de kilomètres à parcourir pour rentrer chez nous. Et logistiquement parlant, c'est très compliqué à faire.



Il y a une date en Allemagne, c'est un pays où vous pourriez trouver un public assez enthousiaste. Développer le groupe à l'international est-il un objectif ?

Auré : Oui, c'est une première porte vers un public encore inconnu pour nous, nous avons hâte de voir les dates à l'international se multiplier !



Parmi tous ces lieux où vous êtes passés, lequel laisse le meilleur souvenir ?

Auré : Pour ma part, mon fest' "coup de cœur" est le Mennecy Fest. Nous sommes toujours extrêmement bien reçus, organisation au top, et le public est complètement fou ! J'aime aussi ce côté "taille humaine" où nous sommes libres de circuler et trouver des moments cools pour échanger et partager avec nos auditeurs ! Comme au Festival 666, Plane'R Fest, Kreiz Y Fest, Baillarock Festival, Furious Cirkus, etc... On adore vraiment jouer dans ce genre de festival ! Ça fait quelques années que je souhaite jouer au Sylak car en tant que festivalière, il y a quelques années, j'ai adoré ! Hâte !



Et dans le futur proche, de quoi êtes vous le plus impatient ?

Auré : Pour ma part, je rêve de traverser la flaque d'eau et faire une tournée au Canada / USA / Amérique du Sud / Caraïbes. Nous avons beaucoup d'auditeurs là bas, j'ai hâte de les rencontrer ! Mais pour le moment, c'est encore un rêve ! Nous sommes impatients de savoir si nous serons sur les grosses affiches l'année prochaine avec ce nouvel album. Nous avons hâte de partager notre musique à travers l'Europe.

Merci à Akiavel ainsi qu'à Sabrina chez Verycords.

Photos : JC Forestier