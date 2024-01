C'est Jérôme, responsable des cordes (basse et guitare) mais aussi des samples d'ACOD qui prend un peu de son temps pour nous donner ses sentiments après la prestation du groupe sur la Temple.

ACOD au Hellfest 2023 Vous êtes des habitués du Hellfest mais cette année, vous jouez sur la Temple, c'est une nouvelle marche de franchie ou une récompense ?

Pour nous jouer au Hellfest est un passage, un super passage certes, mais je ne sais pas si ça peut être qualifié de récompense. Nous nous démenons à fond à chaque instant peu importe l'endroit.



Avoir la Temple du Hellfest sur son CV, vous pensez que ça va ouvrir des portes ?

Aucune idée.



Juste après votre concert, il y avait celui de Nostromo, vous avez pu y aller ou c'était pas jouable ?

Malheureusement, nous avons eu pas mal de choses de prévues après notre set sur le stand Les Acteurs De L'Ombre, donc je n'ai pas vu Nostromo. Cependant, je les ais vus en 2002, à la sortie de Ecce lex et c'était impressionnant.



Quels groupes avez-vous pu voir et particulièrement apprécier cette année ?

Skid Row, Saor, Puscifer pour la nostalgie, la surprise et la qualité.



Est-ce qu'il y a une sorte de "blues" post Hellfest ces jours-ci ?

Je dirais plutôt de la remise en question sur la suite. Après avoir rencontré tant de monde du milieu Metal et que chacun nous a fait son retour, forcément nous écoutons et y réfléchissons.



Vous avez fait le Kreiz Y Fest, vous allez faire le Muscadeath, vous allez bientôt déménager en Pays de Loire/Bretagne ?

Nous avons fait le Nantes Metal Fest, le LADLO Fest, nous avons même joué dans les locaux de la prod du Hellfest... ! La région Nord Ouest a du goût !



ACOD au Hellfest 2023 Vous êtes également des habitués du Motocultor , quelle différence majeure faites-vous entre les deux festivals ?

Le Motocultor est à mon goût plus extrême. Les têtes d'affiche sont moins mainstream. C'est un excellent festival qui est resté Metal extrême.



Pour ce Hellfest, c'était une set-list particulière ou juste celle d'un concert comme un autre ?

C'était notre set du moment.



Votre actu, c'est aussi la sortie d'un EP il y a quelques mois, les trois titres de Cryptic curse sont des "chutes" de studio ?

Ils ont été enregistrés en même temps effectivement, mais ça faisait trop long pour un album. C'était tout de même important pour nous qu'ils sortent en format physique car ils racontent des chapitres important de notre fil conducteur.



En déplaçant 3 titres de Fourth reign over opacities and beyond, vous pouviez faire un double album, l'idée vous a traversé l'esprit ?

Non, pas du tout... ça aurait été une bonne idée. Mais j'ai l'impression que les auditeurs sont moins friands d'albums longs.



La fin de la trilogie est pour bientôt, on peut avoir plus d'infos sur une date ?

Le prochain album est produit et sort début 2024 mais ce n'est pas la fin de la trilogie, c'est un "spin off" de l'histoire car il a été écrit pendant le Covid sans but d'être un album.

Le dernier opus de la trilogie par contre est déjà composé et passera en studio en fin d'année.

Merci Jérôme et ACOD, merci aussi à Alan et Les Acteurs de l'Ombre Productions.