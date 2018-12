Dans la chaleur de l'été, c'est Jérôme, bassiste d'ACOD, qui s'est prêté au jeu de l'intervi OU mais sans trop se mouiller.

About Children Of Divorce ou ACOD secret ?

Secret. Les intéressés découvriront le sens tout au long du projet...



Trio ou quintet ?

Trio tel : "... le trident qui entrouvre la terre jusqu'au centre et montre la rive désolée du Styx"



Nightmare ou Tamtrum ?

Nightrum pas de jaloux.



Logo 2011-2016 ou nouveau logo ?

Nouveau logo ! Il est réalisé par Christophe Szpajdel qui a bossé sur celui d'Emperor par exemple.



Religion ou Mythologie ?

Savant mélange entre la mort et la mythologie.



Léviathan ou Cthulhu ?

La forme sera celle de votre chimère.



Jive epic ou Autoproduction ?

Jive epic, Laurent et son équipe de choc !!!



Sortie numérique ou analogique ?

Les deux.



"Between worlds" ou "Omnes tenebrae" ?

"Fleshcell" !



Growl ou clair ?

Growl.



Death ou Black ?

Assez loin d'un Darkthrone, Mayhem... Assez loin d'un Cannibal Corpse, Deicide... Donc un peu loin de tout...



Artwork multicolore ou dans les tons jaunes ?

Tons jaunes au crépuscule du divin...



Eale Black Studio ou Darth Mader Studio ?

Eagle black et Fascination street !



Studio ou live ?

Les deux : constructions et présentation.



Le Local ou le Poste A Galène ?

Le local n'existe plus donc ça règle la question.



Japon ou Etats-Unis ?

Japon.



Loudblast ou Gojira ?

Les deux sont incontournables.



Facebook ou band.fm ?

Facebook pour le moment nous n'avons pas assez de recul encore sur band.fm



Pastis ou Jack Daniels ?

Jack Daniels pour faire genre...



France 98 ou France 2018 ?

Pour ? Le franc ou l'euro ?



OM ou PSG ?

On n'est pas très foot, on a déjà trop de groupes, de zines, de fest'... à supporter...



Stop ou Encore ?

STOP.

Merci Jérôme et ACOD, merci Roger chez Replica !

Photo : DR

Oli