Tête pensante du projet Absence of Colors, c'est Olivier qui prend de son temps pour répondre à notre intervi OU avec au moins autant de sérieux que lors la préparation des questions... Lumière !

Post-metal OU Instru-metal ?

Post-metal ! Pour moi, ça fait partie des styles musicaux qui n'ont pas peur de s'aventurer vers de longues plages instrumentales sans avoir recours systématiquement à l'usage de la voix. J'ai l'impression que les musiques instrumentales ne souffrent pas de ce formatage "couplet/refrain/couplet/refrain/pont/refrain/refrain"...



Pas de chanteur OU pas de texte ?

Nous ne sommes pas un groupe sans chanteur, mais un groupe instrumental. L'écriture et l'arrangement des morceaux s'appuient donc sur une recherche un peu différente, car elle n'est pas centrée autour de l'intervention d'une voix et doit trouver d'autres tours de passe-passe pour rester captivante... Pour ce qui est du texte, il n'est pas écrit, mais il est bien présent - à qui veut bien l'entendre - dans nos compositions, avec quelques indices cachés dans les samples ou les titres de morceaux...



Projet solo en groupe OU groupe avec un seul compositeur ?

C'est un projet de groupe avec un compositeur qui impulse les idées de départ. J'aime beaucoup apporter des pré-productions assez abouties, les proposer au groupe pour que tout le monde y apporte ensuite sa personnalité. C'est un aller-retour très constructif. Mais nous allons aussi fonctionner différemment à l'avenir. L'idée étant de passer plus de temps ensemble à explorer d'autres manières de créer notre musique.



Tool OU Pelican ?

Je dirais Tool parce que j'adore à peu près tout ce qu'ils ont créé jusqu'à maintenant. Pour Pelican, je suis fan absolu de l'album Australasia, mais je connais moins leur discographie complète.



Båkü OU Hypno5e ?

J'aime beaucoup Båkü, humainement et musicalement. On a déjà joué plusieurs fois ensemble, et on échange souvent sur nos galères et stratégies de groupes émergents ... notamment pour conquérir le monde mais pas que... Je crois que je pourrais être très fan d'Hypno5e pour le côté plus expérimental. Je n'ai pas encore pris le temps de découvrir leur discographie, mais ça ne saurait tarder !



Clip scénarisé OU clip live ?

Clip scénarisé, je trouve que le côté onirique, poétique est beaucoup plus parlant que du vrai/faux live. J'aime beaucoup les clips de Tool, par exemple. Pour le moment, nous n'avons jamais eu l'occasion de sortir un clip scénarisé pour des questions de budget et d'opportunité, mais ça fait déjà quelque temps que nous y réfléchissons.



Face visible OU face cachée ?

Face cachée, je trouve ça plus excitant. Je n'aime pas le mariage entre efficacité et créativité, je trouve que ça gâche tout. Il y a beaucoup de groupes qui sortent des tubes super efficaces, mais ça ne m'intéresse pas trop... Les trucs trop digestes sont vite oubliés, je trouve...



Face A OU Face B ?

Face B. Comme ça, pas de risque de tomber sur des voix (rires)



Photo OU dessin ?

J'adore les deux, ça dépend vraiment de l'artiste.



Aaron Bonogofsky OU Jarek Kubicki ?

Aaron ! Nous avons travaillé avec lui sur l'artwork de Poison on your lips, notre nouvel album. Ça faisait une petite année que je suivais son travail sur Instagram et nous avons fini par réaliser cette pochette ensemble. Je découvre Jarek Kubicki grâce à toi et je dois dire que c'est une super découverte, merci !!!



Poison OU The Flaming Lips ?

Joker.



Weird Noise OU Autoproduction ?

Auto-déficit !



Le Scarabée OU Le Brin de Zinc ?

Le Scarazinc.



Jouer dans le noir OU jouer dans la lumière ?

Dans le noir. Mais très (très) très fort.



Noir OU blanc ?

Noir.



Soulages OU Malevitch ?

Soulages !



Tomme OU Beaufort ?

Ça c'est une question trop intime, je passe...



Ski OU Hand ?

Les deux en même temps. C'est un peu casse-gueule au début, mais une fois qu'on a compris les règles, c'est vraiment fun !

Merci à Olivier et aux Absence of Colors, mais également à Aurélien chez Watts Next?.

Photo : Bruno Belleudy