Au moment d'imaginer le sommaire de notre hors-série Hellfest, on s'est dit qu'il fallait ouvrir au maximum le mag à tous ceux qui font que le festival est si exceptionnel... Et pourquoi pas en discuter un an après avec un des groupes ayant participé l'an dernier ? Histoire de savoir ce que leur participation avait modifié dans leur trajectoire. C'est donc à ces questions que répond Greg le guitariste de 20 Seconds Falling Man.

20 Seconds Falling Man Vous avez participé au Hellfest 2022, quel est le premier souvenir que tu en gardes ?

Une grande fierté déjà ! Avoir l'opportunité d'y jouer au vu de la notoriété du festival et de la qualité des groupes qui y passent est déjà une petite victoire en soi !



Si tu pouvais changer un truc à votre prestation, tu changerais quoi ?

Peut-être avoir une meilleure gestion du stress, et profiter encore plus du moment !



Je n'étais pas au Hellfest mais votre concert est dispo sur Youtube, le son est énorme, c'était aussi bon sur scène ?

Sur le plateau nous étions très à l'aise étant donné que nous ouvrions la Valley. Nous avons pu avoir le temps de faire une vraie balance et que nos retours soient vraiment au top, c'était vraiment très confortable. Notre ingé son Christophe et notre lighteux Matt ont fait un super taff, encore merci à eux !



Est-ce que la vie du groupe a changé après le Hellfest ?

Jouer au Hellfest n'est pas une finalité en soi, c'est un bon palier pour gagner en visibilité, expérience et crédibilité. Alors non, la vie du groupe n'a pas radicalement changé après le festival, mais ça nous a permis d'asseoir notre place dans le paysage musical et que les gens nous découvrent et se rappellent de notre nom entre autres...



Il y a eu des retombées concrètes ?

Le public et les professionnels ont commencé à plus s'intéresser à nous depuis ce jour.



Vous avez également participé au Motocultor , quelles sont les différences et les similitudes entre les 2 festivals ?

Tous les deux sont des festivals qui ont une très bonne visibilité et une très belle programmation. Le Hellfest se veut peut-être désormais plus généraliste que le Motocultor , mais reste également très pointu.



Vous étiez au fest' cette année ?

Une partie du groupe y était soit en technicien soit en bénévole ou en simple festivalier !



Une cover de Moderat, un clip avec des images créées par une IA, les plus gros fest métal... ces derniers mois ont été chargés, de quoi êtes-vous le plus fier ?

De manière générale nous sommes très heureux de la progression du groupe, grâce aux retours de nos proches, du public qui nous a découverts ou des professionnels qui commencent à s'intéresser à nous. Durant et après le COVID, nous avons refondu l'organisation du groupe et les méthodes de composition, et le résultat qui en découle est une meilleure cohésion et un sacré plaisir à faire tout ça !



Vous avez terminé l'enregistrement de votre nouvel album, on peut avoir quelques infos quant à sa sortie et sa tonalité ?

Et bien ce deuxième album qui mettra fin au diptyque commencé avec Void devrait sortir au premier trimestre 2024. Il est beaucoup plus complexe et varié que Void mais plus ouvert musicalement également. Nous avons très hâte de le sortir et de pouvoir le jouer en live !



Vous êtes toujours en autoproduction ou un label comme Source Atone Records vous a approchés ?

Nous sommes toujours en autoproduction, mais nous sommes en pleine recherche de label et tourneur et certaines pistes sont en train de se concrétiser.



En 2024, on vous revoit au Hellfest ? Si vous aviez le choix, ce serait sur quelle scène ?

Et bien nous ne serions pas contre ! Nous aimerions bien réitérer l'expérience, surtout avec une actualité toute fraîche de sortie d'album ce serait totalement cohérent. De nouveau sous la Valley et un peu plus tard ce serait également idéal !

Merci Greg, merci 20 Seconds Falling Man, on a hâte de découvrir la suite de vos aventures !

Photo : Acta Infernalis