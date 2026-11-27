Le quatuor toulousain de post-rock instrumental Bruit ≤ rassemble pour la première fois ses quatre sessions live filmées entre 2018 et 2025. Live Session Collection sort en vinyle et en CD le 19 février 2027, et les précommandes sont ouvertes dès aujourd'hui. Un premier extrait se trouve à la suite. Le groupe prolongera cette sortie sur scène en special guest de Cult Of Luna, avec cinq dates en France dont Paris, au Trianon, le 3 mars. [plus d'infos]

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