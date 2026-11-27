Posté par Rémiii.
Modéré le 27/11/2026 à 04:05.
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Neurosis en Europe - 27/11
Si le Roadburn accueillera Neurosis dès avril, le quintet sillonnera l'Europe cet été. Des arrêts sont prévus à l'Élysée-Montmartre de Paris le 18 juin et à l'Alhambra de Genève le 21 du même mois. L'ensemble de la tournée de An undying love for a burning world se trouve sur le website du groupe.
Si le Roadburn accueillera Neurosis dès avril, le quintet sillonnera l'Europe cet été. Des arrêts sont prévus à l'Élysée-Montmartre de Paris le 18 juin et à l'Alhambra de Genève le 21 du même mois. L'ensemble de la tournée de An undying love for a burning world se trouve sur le website du groupe.
[ Neurosis Tour ]
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