Si le Roadburn accueillera Neurosis dès avril, le quintet sillonnera l'Europe cet été. Des arrêts sont prévus à l'Élysée-Montmartre de Paris le 18 juin et à l'Alhambra de Genève le 21 du même mois. L'ensemble de la tournée de An undying love for a burning world se trouve sur le website du groupe.

[ Neurosis Tour ]

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