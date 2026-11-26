Posté par Rémiii.
Modéré le 26/11/2026 à 14:58.
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NPFS de re-sortie - 26/11
Full global racket, le seul et unique album studio de No Place For Soul se voit être réédité en vinyle accompagné d'un deuxième disque (Last riot) issu du concert donné à Landerneau (au Family) le 26 décembre 2003. Précommandes via le Bandcamp de Fréquence Mutine. En bonus, le groupe annonce un concert, gratuit mais sur inscription, de "sortie de résidence" au SEW de Morlaix (29) le 2 décembre.
Full global racket, le seul et unique album studio de No Place For Soul se voit être réédité en vinyle accompagné d'un deuxième disque (Last riot) issu du concert donné à Landerneau (au Family) le 26 décembre 2003. Précommandes via le Bandcamp de Fréquence Mutine. En bonus, le groupe annonce un concert, gratuit mais sur inscription, de "sortie de résidence" au SEW de Morlaix (29) le 2 décembre.
[ FréquenceMutine: Bandcamp / SEW-Morlaix.com: Site officiel ]
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