Posté par julien.
Modéré le 26/11/2026 à 08:00.
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Lleitt dévoile son premier single clippé - 26/11
Lleitt, nouveau projet solo de Julien Martinez Gongora, batteur de Mindlag Project, Ricine et ex-Rescue Rangers (entre rock 90's, indie rock mélancolique et guitares atmosphériques), dévoile "You", son premier single accompagné d'un clip vidéo. Il annonce l'album Fasti/Nefasti, attendu en 2027. [plus d'infos]
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