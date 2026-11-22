Summerfall (avec des membres de Swiss Corporal Search, Ravi, Kim Novak ou encore Cemented Minds) sortira le 22 janvier 2027 son premier album. Intitulé FOAM, il compte la participation d'un nouveau membre : Corinne au violoncelle et au chant. "Alone lying on a lawn", premier extrait, s'écoute à la suite. [plus d'infos]

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