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Posté par Ted.
Modéré le 21/11/2026 à 08:00.
Modéré le 21/11/2026 à 08:00.
Fontaines D.C. lâche un nouveau clip - 21/11
Fontaines D.C. a sorti le 16 octobre dernier un nouvel album intitulé Dopamine chamber. "Mimesis", un extrait de ce dernier, a fait l'objet d'un clip à voir à la suite. [plus d'infos]
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