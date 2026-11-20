Posté par Ted.
Modéré le 20/11/2026 à 15:00.
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March Of Scylla sort un album en mars 2027 - 20/11
March Of Scylla revient avec Apocalupsis, un nouvel album attendu pour mars 2027 via Klonosphere/Season of Mist. Une campagne Ulule a mêe été prévu pour financer le merchandising, les supports physiques et leurs prochains clips.
March Of Scylla revient avec Apocalupsis, un nouvel album attendu pour mars 2027 via Klonosphere/Season of Mist. Une campagne Ulule a mêe été prévu pour financer le merchandising, les supports physiques et leurs prochains clips.
[ Crowdfunding: Ulule ]
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