Le collectif Mon P'tit Loup (réunissant divers artistes et groupes de la scène indé actuelle), émanation de l'association du même nom dévolue à la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, ayant récemment sortie une deuxième compilation (chez Irfan (le label)) annonce ses premières dates pour 2027 à coté de Rouen (76), à Lons-le-Saunier (39) et à Grenoble (38) entre le 13 et le 16 mai. Plus d'infos sur la page du label.

[ Mon P'tit Loup ]

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