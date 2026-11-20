Posté par Rémiii.
Modéré le 20/11/2026 à 08:35.
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Mon P'tit Loup en Vadrouille - 20/11
Le collectif Mon P'tit Loup (réunissant divers artistes et groupes de la scène indé actuelle), émanation de l'association du même nom dévolue à la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, ayant récemment sortie une deuxième compilation (chez Irfan (le label)) annonce ses premières dates pour 2027 à coté de Rouen (76), à Lons-le-Saunier (39) et à Grenoble (38) entre le 13 et le 16 mai. Plus d'infos sur la page du label.
Le collectif Mon P'tit Loup (réunissant divers artistes et groupes de la scène indé actuelle), émanation de l'association du même nom dévolue à la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, ayant récemment sortie une deuxième compilation (chez Irfan (le label)) annonce ses premières dates pour 2027 à coté de Rouen (76), à Lons-le-Saunier (39) et à Grenoble (38) entre le 13 et le 16 mai. Plus d'infos sur la page du label.
[ Mon P'tit Loup ]
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