Connue comme moitié des duos Oktober Lieber et Ambeyance, Charlotte Boisselier évolue également en solo sous l'alias Cate Hortl. Influencée par la dark pop, l'EBM et la techno, elle sort un premier album le 18 février 2027 qui s'appelle And from there, deviant. Un extrait à la suite. [plus d'infos]

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