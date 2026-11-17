Modéré le 17/11/2026 à 08:00.
Le célèbre producteur de musique américain Rick Rubin (Slayer, Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, Public Enemy, Danzig, Nine Inch Nails, MetallicA, etc.) a été intronisé au Rock n roll hall of fame ce weekend. Très loquace, il a simplement employé la phrase "Can't kill rock 'n' roll" à la réception de sa récompense venant célébrer une carrière incroyable. Côté cérémonie, les Red Hot lui ont rendu hommage en jouant "Give it away", les 4 membres du groupe étant grimés en Rick. Immortalisé dans la vidéo suivante évidemment. [plus d'infos]
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