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TesseracT reviendra avec un nouvel effort studio le 5 mars 2027 via Nuclear Blast . Tiré de ce Arc_One , en voici le morceau "Crucible". [ plus d'infos ]

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