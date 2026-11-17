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Posté par M!ke.
Modéré le 17/11/2026 à 08:00.
Modéré le 17/11/2026 à 08:00.
TesseracT envoie du son - 17/11
TesseracT reviendra avec un nouvel effort studio le 5 mars 2027 via Nuclear Blast. Tiré de ce Arc_One, en voici le morceau "Crucible". [plus d'infos]
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