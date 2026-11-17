Infos précédentes :
- Dragonforce en plein cauchemar
- Dragonforce accueille Alissa White-Gluz
- Alissa squate chez Dragonforce
- Infected Rain en concert
- Paul Di'Anno ramène sa version
- Metalliquoi ? spéciale Dragonforce
- Infected Rain en live en Belgique
- Dragonforce a chaud au coeur
- Dragonforce reprend Taylor Swift
- Dragonforce en mode guérier spatial
Posté par M!ke.
Modéré le 17/11/2026 à 08:00.
Modéré le 17/11/2026 à 08:00.
Dragonforce en plein cauchemar - 17/11
Dragonforce a sorti "Neverending Nightmare". Ce titre sera présent au tracklisting de son album éponyme attendu pour le 19 mars 2027 via Napalm Records. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires