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The drifter returns Stage fright Loaf 'n jug High class action lawsuit Chestburster Beware the fever Wound collector Colorado fuel and iron Streets are his The green skull Wasted lands The message is clear

Clutch a sorti un second extrait de Wasted lands avec ce morceau, "Beware the fever". [ plus d'infos ]

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