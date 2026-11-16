Posté par M!ke.
Modéré le 16/11/2026 à 08:00.
Modéré le 16/11/2026 à 08:00.
Attention à la fièvre Clutch - 16/11
Clutch a sorti un second extrait de Wasted lands avec ce morceau, "Beware the fever". [plus d'infos]
Clutch
LP : Wasted lands
Date de sortie : 22/01/2027
LP : Wasted lands
Date de sortie : 22/01/2027
The drifter returns
Stage fright
Loaf 'n jug
High class action lawsuit
Chestburster
Beware the fever
Wound collector
Colorado fuel and iron
Streets are his
The green skull
Wasted lands
The message is clear
Stage fright
Loaf 'n jug
High class action lawsuit
Chestburster
Beware the fever
Wound collector
Colorado fuel and iron
Streets are his
The green skull
Wasted lands
The message is clear
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