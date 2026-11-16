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Posté par M!ke.
Modéré le 16/11/2026 à 08:00.
Modéré le 16/11/2026 à 08:00.
BFMV pessimiste sur l'avenir - 16/11
"I don't trust tomorrow" est le dernier titre de Bullet For My Valentine. Will Ramos de Lorna Shore a collaboré sur le morceau. Il sera présent sur Social apocalypse prévu pour 19 mars 2027. [plus d'infos]
Bullet For My Valentine
LP : Social apocalypse
Date de sortie : 19/03/2027
LP : Social apocalypse
Date de sortie : 19/03/2027
Social apocalypse
In the absence of you (Feat. Chrissy Costanza)
I don't trust tomorrow (Feat. Will Ramos)
Here without you
Acid rain
Fragile
Cvlt
Masquerade
Read between the lines
Enough is never enough
In the absence of you (Feat. Chrissy Costanza)
I don't trust tomorrow (Feat. Will Ramos)
Here without you
Acid rain
Fragile
Cvlt
Masquerade
Read between the lines
Enough is never enough
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