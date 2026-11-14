Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 14/11/2026 à 18:00.
J. Robbins-BasiliskDécouvre le duo Trashalanche - 14/11

Atom Willard (Rocket From The Crypt, Angels & Airwaves, Alkaline Trio, Against Me!) et Joby Ford (The Bronx, Mariachi El Bronx) ont formé un duo nommé Trashalanche. Deux singles, "Fresh velcro" and "Negative space", se découvrent à la suite. Negative space, leur premier album, est attendu le 19 février 2027. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -



Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page