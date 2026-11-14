Atom Willard (Rocket From The Crypt, Angels & Airwaves, Alkaline Trio, Against Me!) et Joby Ford (The Bronx, Mariachi El Bronx) ont formé un duo nommé Trashalanche. Deux singles, "Fresh velcro" and "Negative space", se découvrent à la suite. Negative space, leur premier album, est attendu le 19 février 2027. [plus d'infos]

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