Posté par Ted.
Modéré le 14/11/2026 à 18:00.
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Découvre le duo Trashalanche - 14/11
Atom Willard (Rocket From The Crypt, Angels & Airwaves, Alkaline Trio, Against Me!) et Joby Ford (The Bronx, Mariachi El Bronx) ont formé un duo nommé Trashalanche. Deux singles, "Fresh velcro" and "Negative space", se découvrent à la suite. Negative space, leur premier album, est attendu le 19 février 2027. [plus d'infos]
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