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Posté par Ted.
Modéré le 13/11/2026 à 08:00.
Ulrika Spacek - Compact traumaUlrika Spacek sort en EP en février - 13/11

Avant leur tournée américaine au début de l'année prochaine, les Anglais d'Ulrika Spacek nous font une petite surprise avec l'annonce d'un EP pour le 5 février. Il est intitulé Field to the left, et un premier extrait, "Ulrika_adjacent_132.exe", est à écouter à la suite. [plus d'infos]

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