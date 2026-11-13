Infos précédentes :
- Ulrika Spacek sort en EP en février
- Junebro Kate est de sortie
- La Route du Rock au complet
- Ulrika Spacek chez Audiotree
- Ulrika Spacek à la Maroq'
- Le nouveau Ulrika Spacek en ligne
- Un nouvel album pour Ulrika Spacek
- Ulrika Spacek livre un nouveau morceau
- Astrel K libère son nouveau disque
- Astrel K livre un 2e single
Posté par Ted.
Modéré le 13/11/2026 à 08:00.
Modéré le 13/11/2026 à 08:00.
Ulrika Spacek sort en EP en février - 13/11
Avant leur tournée américaine au début de l'année prochaine, les Anglais d'Ulrika Spacek nous font une petite surprise avec l'annonce d'un EP pour le 5 février. Il est intitulé Field to the left, et un premier extrait, "Ulrika_adjacent_132.exe", est à écouter à la suite. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires