Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 12/11/2026 à 08:00.
The Offspring-SuperchargedThe Offspring, c'est l'histoire d'un mec... - 12/11

The Offspring ont mis en ligne une vidéo où l'artiste iconique de leur tube "Pretty fly (For a white guy)" revient sur les coulisses de son apparition dans ce titre phare du répertoire des punks originaires d'Orange County. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page