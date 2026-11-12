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Posté par M!ke.
Modéré le 12/11/2026 à 08:00.
Modéré le 12/11/2026 à 08:00.
The Offspring, c'est l'histoire d'un mec... - 12/11
The Offspring ont mis en ligne une vidéo où l'artiste iconique de leur tube "Pretty fly (For a white guy)" revient sur les coulisses de son apparition dans ce titre phare du répertoire des punks originaires d'Orange County. [plus d'infos]
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