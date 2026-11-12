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Posté par M!ke.
Modéré le 12/11/2026 à 08:00.
Ministry - Enjoy The Quiet - Live At Wacken 2012Ministry met en boîte les criquets - 12/11

Ministry a posé des images sur "Crickets", morceau issu d'Hate to go - Take out or delivery, paru le 30 octobre dernier chez Cleopatra Records. [plus d'infos]

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