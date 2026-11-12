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Posté par M!ke.
Modéré le 12/11/2026 à 08:00.
Thy Art is Murder-GodlikeThy Art Is Murder presse - 12/11

Thy Art Is Murder propose un nouveau morceau avec son frontman Jerry Grimefeld. Premier single avec ce nouveau chanteur depuis le départ de Chris "CJ" McMahon en 2023. Le clip de "Squeeze" figure dans la suite. [plus d'infos]

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