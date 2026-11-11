Le Kreiz Y Fest 2027 a commencé à annoncer les artistes de sa nouvelle et 5e édition : LocoMuerte, Hipskör, Moundrag, BleedSkin, Ætheria Conscientia, Blóð, Brutal Sphincter, The Great Old Ones, Impureza et The Dirty Llamas. Plus d'infos ci-dessous.

[ kreizyfest.com: Site officiel ]

- -