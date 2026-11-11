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Posté par Ted.
Modéré le 11/11/2026 à 12:38.
KittieKittie est nostalgique - 11/11

Dans deux jours, Kittie sortira une version réenregistrée de son Oracle, sorti il y a 25 ans. Elle s'intitulera Oracle XXV. Notez que l'album a été enregistré en trio (Morgan Lander au chant/guitare, Mercedes Lander à la batterie, et Talena Atfield à la basse) puisque Fallon Bowman (guitare/chant) a quitté le groupe juste avant les sessions d'enregistrements.

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