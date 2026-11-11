Gatta Morta, le nouveau groupe de Buzz Osborne ( Melvins ), JD Pinkus (Butthole Surfers), Coady Willis (Big Business) et Clinton Jacob (Mr.phylzzz), sortira un premier album le 12 février 2027 chez Ipecac. Il s'intitule Immaculator, et tu peux déjà découvrir un 1er single avec "Music for furbies". [plus d'infos]

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