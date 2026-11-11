Les coreux originaires de Boston de Haywire 617 ont improvisé un début de concert en plen Times Square à New-York. Avant que la police n'interrrompe le show au bout de quelques minutes évidemment. N'en déplaise, le groupe a immortalisé le moment sur la vidéo montée sur "Flex your head". Un morceau extrait d'I don't wanna say goodbye sorti en octobre chez Roadrunner. [plus d'infos]

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