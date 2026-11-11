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Posté par M!ke.
Modéré le 11/11/2026 à 08:00.
Modéré le 11/11/2026 à 08:00.
The Interrupters de retour d'entre les morts - 11/11
The Interrupters sortiront leur album Battle scars le 29 janvier 2027 chez Hellcat Records. Ils ont dévoilé un clip pour le morceau "Back from the dead". [plus d'infos]
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