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Posté par Ted.
Modéré le 10/11/2026 à 17:56.
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Orpheum Black, c'est fini - 10/11
Après sept années d'aventure musicale, le groupe de rock alternatif orléanais Orpheum Black a annoncé la fin de son histoire. Le groupe sortira le 13 novembre un dernier album, Anemoia, the final act, et fera une soirée d'adieu à l'Astrolabe d'Orléans le 29 janvier 2027.
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