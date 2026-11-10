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Posté par Ted.
Modéré le 10/11/2026 à 19:51.
Vue de la Scène Beauregard et du châteauDéjà quelques noms sympas pour Beauregard 2027 - 10/11

Beauregard version 2027 (qui se tiendra du 30 juin au 4 juillet) a annoncé ses 15 premiers noms. Parmis ceux-ci figurent The Strokes, Mike D des Beastie Boys, Placebo, Royal Blood, Angine De Poitrine et DIIV.
[fr] festivalbeauregard.com: Site officiel  External ]

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