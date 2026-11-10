Infos précédentes :
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- Les septs âmes de Carnifex
- Carnifex voit des cadavres partout
Posté par M!ke.
Modéré le 10/11/2026 à 08:00.
Modéré le 10/11/2026 à 08:00.
Carnifex miséreux - 10/11
La nouvelle douceur made in Carnifex, More than misery, est sortie ce vendredi chez Sumerian Records. Elle se déguste sur BandCamp notamment. Le groupe a également clippé "The process of pain", un titre avec Chaney Crabb d'Entheos en feat. [plus d'infos]
Carnifex
LP : More than misery
Label : Sumerian Records
Date de sortie : 06/11/2026
LP : More than misery
Label : Sumerian Records
- Sumerian Records (893 hits)
Date de sortie : 06/11/2026
...And I held hands with death
More than misery
The process of pain (Ft. Chaney Crabb d'Entheos)
No gods only graves
Coffin crowned king
Roses & rotting corpses
Only the dead
Gothic serpent
Heart made of teeth
Licking love from a knife
More than misery
The process of pain (Ft. Chaney Crabb d'Entheos)
No gods only graves
Coffin crowned king
Roses & rotting corpses
Only the dead
Gothic serpent
Heart made of teeth
Licking love from a knife
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