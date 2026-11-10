Infos précédentes :
- L'expiation de Guilt Trip par le sang
- Guilt Trip, un par un à la maison
- Des victimes recensées pour Guilt Trip au Graspop
- Guilt Trip @ Hellfest 2026
- Guilt Trip a brûlé le Hellfest
- Guilt Trip un par un
- Les anges de Guilt Trip à l'été
- Guilt Trip @ Revolution Calling 2025
- Wacken Open Air 2026
- Du lourd à l'Xtreme Fest
Posté par M!ke.
Modéré le 10/11/2026 à 08:00.
Modéré le 10/11/2026 à 08:00.
L'expiation de Guilt Trip par le sang - 10/11
Guilt Trip jouait à domicile le 18 octobre. Les anglais ont mis en ligne la captation de "Blood atonement". Un titre au tracklisting de Armour of angels sorti en juin. [plus d'infos]
Guilt Trip
LP : Armour of angels
Label : Roadrunner
Date de sortie : 05/06/2026
LP : Armour of angels
Label : Roadrunner
- Roadrunner (4073 hits)
Date de sortie : 05/06/2026
One by one
Blood atonement
Cut from god
Dirt
Angel eyes
Veins
No love lost
Intermission
Burn
Suffer me
Resurrected (feat. Sonny Sandoval of P.O.D.)
The banner of heaven
Blood atonement
Cut from god
Dirt
Angel eyes
Veins
No love lost
Intermission
Burn
Suffer me
Resurrected (feat. Sonny Sandoval of P.O.D.)
The banner of heaven
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