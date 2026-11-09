Infos précédentes :
- The Strokes, seuls au monde
- The Strokes va au shopping
- Un peu de The Strokes au Coachella
- Et de 7 pour The Strokes
- The Baxbys sort un EP
- Whipping Boy renaît en remix
- Daft Punk se répète infiniment
- Rock En Seine complète son affiche
- RES23 annonce ses têtes d'affiches
- Touché Amoré a du mal à expliquer cette reprise
Posté par M!ke.
Modéré le 09/11/2026 à 08:00.
Modéré le 09/11/2026 à 08:00.
The Strokes, seuls au monde - 09/11
Le morceau "Lonely in the future" des Strokes a fait l'objet d'un clip. Le titre est présent sur Reality awaits. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires