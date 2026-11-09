Infos précédentes :
- MetallicA sur batterie à la Sphère
- Lumière éternelle et danse du diable des Four Horsemen
- MetallicA en mode sphéroïde
- Le battery de MetallicA repris
- MetallicA branché à Minneapolis
- MetallicA en rédemption
- MetallicA noircit la capitale anglaise
- L'ultime partie de l'été de Knocked Loose
- Les Mets en live
- L'été de Knocked Loose, partie 3
Posté par M!ke.
Modéré le 09/11/2026 à 08:00.
Modéré le 09/11/2026 à 08:00.
MetallicA sur batterie à la Sphère - 09/11
MetallicA a bouclé sa résidence à La Sphère de Las Vegas. Une participation qui a vu passer du "beau monde" parmi lesquels Jack Black ou encore Céline Dion. Le groupe, fidèle à ses habitudes, a partagé la captation de "Battery" qui ouvre leur culte Master of puppets dans cette salle. Le groupe fera une autre résidence là-bas en 2027. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires