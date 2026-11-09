MetallicA a bouclé sa résidence à La Sphère de Las Vegas. Une participation qui a vu passer du "beau monde" parmi lesquels Jack Black ou encore Céline Dion. Le groupe, fidèle à ses habitudes, a partagé la captation de "Battery" qui ouvre leur culte Master of puppets dans cette salle. Le groupe fera une autre résidence là-bas en 2027. [plus d'infos]

- -