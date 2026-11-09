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Posté par M!ke.
Modéré le 09/11/2026 à 08:00.
Comeback Kid à Sauvigny (2008)La saison du débarras pour CBK - 09/11

Comeback Kid a sorti son dernier effort studio, Chosen hell, vendredi dernier chez SharpTone Records. (Qui est excellent d'ailleurs !). A l'occasion de la sortie de l'album, le groupe a clippé "Shedding season". Le morceau voit Courtney LaPlante de Spiritbox en featuring. [plus d'infos]

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