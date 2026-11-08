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Posté par Ted.
Modéré le 08/11/2026 à 20:04.
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L'un des membres du Crou est mort - 08/11
On a appris aujourd'hui via les réseaux sociaux que Jean-Paul Michel aka M.C. Salò (Stupeflip, Tatapoom) vient de décéder. RIP au Crou et à ses proches.
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