La deuxième édition du festival Pétales & Pogos aura lieu du 26 au 28 mars à la salle Sâonexpo de Port-sur-Saône (70 - Haute-Saône). Les Ramoneurs de Menhirs, Tagada Jones, Benighted, Shaârghot, Goulamas'K, Darcy, Black Bomb Ä, Holy Fallout, Proudhon et quelques autres seront au rendez-vous...

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