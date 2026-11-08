Posté par Rémiii.
Modéré le 08/11/2026 à 12:19.
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Pétales & Pogos : 2ème ! - 08/11
La deuxième édition du festival Pétales & Pogos aura lieu du 26 au 28 mars à la salle Sâonexpo de Port-sur-Saône (70 - Haute-Saône). Les Ramoneurs de Menhirs, Tagada Jones, Benighted, Shaârghot, Goulamas'K, Darcy, Black Bomb Ä, Holy Fallout, Proudhon et quelques autres seront au rendez-vous...
La deuxième édition du festival Pétales & Pogos aura lieu du 26 au 28 mars à la salle Sâonexpo de Port-sur-Saône (70 - Haute-Saône). Les Ramoneurs de Menhirs, Tagada Jones, Benighted, Shaârghot, Goulamas'K, Darcy, Black Bomb Ä, Holy Fallout, Proudhon et quelques autres seront au rendez-vous...
[ Pétalesetpogos.fr ]
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