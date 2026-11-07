Infos précédentes :
- Madam la ferme !
- Madam, c'est de la connerie
- V2 change de manager et signe 2 groupes indé français
- Madam vise la lune
- Les Femmes S'en Mêlent, de nouveaux noms !
- Les Femmes S'en Mêlent 2025 s'annonce
- Just'N'Fest 2025 : l'affiche !
- Du beau monde à l'Olympia en octobre
- Kim s'en mêle !
- Rock En Seine 2024 : les derniers artistes
Posté par Rémiii.
Modéré le 07/11/2026 à 10:20.
Modéré le 07/11/2026 à 10:20.
Madam la ferme ! - 07/11
Madam vient de lâcher un nouveau titre avec "Shut up !". [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires