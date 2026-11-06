Posté par Ted.
Modéré le 06/11/2026 à 20:00.
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Découvre Jaberdarwin - 06/11
Jaberdarwin est un nouveau (super)groupe londonien de jazz/noise/metal/dub/ambient comprenant le guitariste italien Eraldo Bernocchi (Sigillum S, SIMM, Somma, Iggor Cavalera, Merzbow), le bassiste Colin Edwin (Porcupine Tree, O.R.k., Voyage 35), le batteur Tomas Jarmyr (Motorpsycho, Zu) et le clarinettiste Gareth Davis (Merzbow, Oiseaux-Tempête). Leur premier album, The Soft Collapse, est sorti aujourd'hui. Il est en écoute à la suite. [plus d'infos]
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