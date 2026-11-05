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Posté par Ted.
Modéré le 05/11/2026 à 11:00.
Modéré le 05/11/2026 à 11:00.
Patriarchs In Black en alerte - 05/11
Patriarchs In Black (groupe fondé par Johnny Kelly, ancien batteur de Type O Negative et de Danzig, et Dan Lorenzo (Hades / Non-Fiction) a sorti son nouveau single, "Spoiler alert". Son clip est à la suite. Notez que le groupe sortira un album studio le 8 janvier 2027 via Metalville.
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