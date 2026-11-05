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Posté par Ted.
Modéré le 05/11/2026 à 21:07.
Locrian - Return to annihilationLocrian se fait rare - 05/11

Le label lyonnais Arsenic Solaris a décidé de sortir le 16 décembre une édition limitée de 200 exemplaires d'un coffret de 5 disques d'enregistrements de Locrian datant de la période pre-albums (2005-2009). Ça s'appelle Land of ruins et l'objet contient d'anciens morceaux rares et des lives. Certains sont à découvrir à la suite. [plus d'infos]

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