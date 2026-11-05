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Posté par Ted.
Modéré le 05/11/2026 à 20:24.
USA Nails - Character stopUSA Nails livre un nouvel extrait de son prochain album - 05/11

"Two grim choices" est le nom du nouvel extrait de Routine flesh, le prochain album des Anglais USA Nails qui sortira le 12 février 2027 chez Skin Graft Records et One Little Independent Records. [plus d'infos]

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