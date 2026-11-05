Après le titre éponyme et "Godtier", le quatuor lyonnais Resolve a publié "Mind awake, body asleep", troisième extrait de Spread my ashes into space. Le troisième album du groupe sort le 15 janvier 2027 chez Arising Empire et sera suivi d'une tournée française de dix dates, jusqu'à La Cigale le 30 janvier. [plus d'infos]

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