Il y a quelques mois, le festival On n'a plus 20 ans devenait le Ragefest. Pour sa première édition (26 et 27 mars 2027 à Fontenay Le Comte - 85) avec son nouveau nom, le festival a attiré les inévitables Tagada Jones et Ultra Vomit, mais également Resolve, Crisix, La P'tite Fumée, Cachemire, Celkilt, Revnoir, Strollad et Spleen.

- -