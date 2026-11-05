Le groupe electro-rock indus strasbourgeois Pales a sorti un nouveau single clippé nommé "Spit blood", enregistré et mixé par Daniel Fox de Gilla Band. Il est tiré d'un premier album qui paraîtra l'année prochaine sur le label Howlin' Banana Records, en collaboration avec A tant rêver du roi et le label allemand Rookie Records. [plus d'infos]

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