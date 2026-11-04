Posté par Ted.
Modéré le 04/11/2026 à 21:53.
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Coilguns passera en France en 2027 - 04/11
En attendant vendredi pour la sortie de leur nouvel album Everything we love, we destroy, les Coilguns vont partir sur les routes françaises en 2027. Les dates sont à la suite et dans l'agenda. [plus d'infos]
13 février 2027: Annecy - Le Brise Glace
25 février 2027: Paris - Bal Chavaux
26 février 2027: Rambouillet - L'Usine à Chapeaux
27 février 2027: Lille - Maison Folie Wazemmes
10 mars 2027: Bordeaux - Le Krakatoa
11 mars 2027: Biarritz - L'Atabal
12 mars 2027: Aix-en-Provence - Headbang Festival
20 mars 2027: Tulle - Des Lendemains Qui Chantent
25 février 2027: Paris - Bal Chavaux
26 février 2027: Rambouillet - L'Usine à Chapeaux
27 février 2027: Lille - Maison Folie Wazemmes
10 mars 2027: Bordeaux - Le Krakatoa
11 mars 2027: Biarritz - L'Atabal
12 mars 2027: Aix-en-Provence - Headbang Festival
20 mars 2027: Tulle - Des Lendemains Qui Chantent
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