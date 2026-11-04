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Posté par Ted.
Modéré le 04/11/2026 à 19:52.
Modéré le 04/11/2026 à 19:52.
Imperial Triumphant chez Metal Blade - 04/11
Imperial Triumphant a signé chez Metal Blade pour un nouvel album dont la date devrait être annoncée prochainement.
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