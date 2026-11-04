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Imperial Triumphant a signé chez Metal Blade pour un nouvel album dont la date devrait être annoncée prochainement.

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