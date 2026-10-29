Kim Deal (The Breeders, Pixies) sortira Live at the barbican le 13 novembre 2026. Il s'agit d'un enregistrement d'une performance unique et à guichet fermé au Barbican à Londres. Accompagnée d'un orchestre de 25 musiciens et musiciennes, elle y a joué les versions réarrangées des morceaux de son premier album solo Nobody loves you more (2024) ainsi qu'une sélection de titres du catalogue des Breeders et de ses précédentes compositions en solo.

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