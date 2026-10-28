Après Well dressed exile: second humming en 2021 et Ant1: the scam of the mystical cicadas, sorti en mars 2026, l'artiste rennais Mô'ti Tëi poursuit son chemin en proposant les Wagon acoustic sessions, à savoir reprendre certains morceaux de ses deux albums dans des versions courtes, acoustiques et dépouillées. Un extrait à la suite. [plus d'infos]

- -